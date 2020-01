Inter, Lazio e Napoli si sono qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia

Inter, Lazio e il Napoli si sono qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia, il principale torneo a eliminazione diretta del calcio italiano. La Lazio ha battuto per 4 a 0 la Cremonese nell’ottavo giocato martedì pomeriggio, con gol di Gabarron, Parolo, Immobile e Quissanga, mentre il Napoli ha battuto per 2 a 0 il Perugia, con doppietta di Insigne. L’Inter infine ha battuto il Cagliari per 4 a 1, con due gol di Lukaku, uno di Borja Valero e uno di Ranocchia.

Napoli e Lazio si affronteranno nell’unico quarto già definito. Oltre all’Inter, l’altra squadra già qualificata ai quarti è il Torino, che la scorsa settimana aveva battuto ai rigori il Genoa. Questa sera si gioca Inter-Cagliari, altro ottavo di finale, mentre domani ci saranno Fiorentina-Atalanta, Milan-Spal e Juventus-Udinese. Giovedì si giocherà invece Parma-Roma.