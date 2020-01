Le previsioni meteo per domani, martedì 14 gennaio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

La giornata di martedì sarà nuvolosa in parecchie zone d’Italia, con annessa nebbia o foschia sia al Nord che al Sud. Di mattina sarà soleggiato solo nelle Marche e in Campania, poi di pomeriggio ci saranno schiarite in tutto il Centro e il Sud, mentre al Centro-Nord sarà nuvoloso. Di sera e di notte la situazione rimarrà più o meno stazionaria e potrebbe iniziare a piovere nella zona di Genova.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una giornata nuvolosa fino alla tarda mattinata, e soleggiata dall’ora di pranzo in poi. Le temperature saranno comprese tra i 6 e gli 11 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano martedì sarà una giornata che a guardarne le previsioni viene un po’ di tristezza: la palla gialla del sole non si vede mai e sono previste solo nuvole grigie e nebbia, per tutto il giorno. Le temperature andranno da 2 gradi di minima a 4 di massima.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.