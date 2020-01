Serie A, le partite della 18ª giornata e dove vederle

Il primo turno di campionato del 2020 è iniziato ieri con le vittorie di Lazio, Verona, Genoa e Torino, prosegue oggi con le partite di Juventus, Milan e Inter

La diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/20 si gioca tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio. È il primo turno di campionato del 2020 ed è iniziato ieri con le vittorie negli anticipi di Lazio, Verona, Genoa e Torino. Inter e Juventus, le due squadre in testa alla classifica e uniche contendenti per lo Scudetto, giocano entrambe oggi: la Juventus di pomeriggio in casa contro il Cagliari, l’Inter in trasferta a Napoli nel posticipo serale. Nel pomeriggio potrebbe esserci inoltre l’esordio con il Milan di Zlatan Ibrahimovic.

Domenica

12.30

Brescia-Lazio 1-2

18 Balotelli, 42° Immobile, 91° Immobile

15.00

Spal-Verona 0-2

14° Pazzini, 85° Stepinski

18.00

Genoa-Sassuolo 2-1

29° Criscito, 33° Obiang, 86° Pandev

20.45

Roma-Torino 0-2

47° Belotti, 86° Belotti

Lunedì

12.30

Bologna-Fiorentina [Dazn]

15.00

Atalanta-Parma [Dazn]

Juventus-Cagliari [Sky]

Milan-Sampdoria [Sky]

18.00

Lecce-Udinese [Sky]

20.45

Napoli-Inter [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Inter 42 Juventus 42 Lazio 39 Roma 35* Atalanta 31 Cagliari 29 Parma 25 Napoli 24 Torino 24* Bologna 22 Verona 22 Milan 21 Sassuolo 19* Udinese 18 Fiorentina 17 Lecce 15 Sampdoria 15 Brescia 14* Genoa 14* Spal 12*

* Una partita in più