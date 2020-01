Meteo: le previsioni per domani, domenica 5 gennaio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Per la prima domenica dell’anno è previsto cielo sereno su quasi tutta l’Italia e per tutto il giorno. Al nord ci sarà qualche annuvolamento solo sulle montagne dell’Alto Adige e un po’ di nebbia solo nella pianura veneta, ma dopo il tramonto. Nel centro Italia è previsto cielo nuvoloso, e deboli nevicate sopra i 900 metri, nel sud delle Marche. Lo stesso succederà in Abruzzo. Pioverà o nevicherà, ma sempre in modo moderato, nel sud della Calabria e nel nord della Sicilia.

Le temperature minime diminuiranno in Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, mentre aumenteranno un po’ in Puglia e Sicilia. Le temperature massimo aumenteranno sulla pianura Padana, mentre diminuiranno un po’ in tutte le regioni della penisola.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano domenica farà bello tutto il giorno, con temperatura massima di 8°C e minima di -1°C.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma, più o meno lo stesso: domenica farà bello tutto il giorno. La temperatura varierà tra i 3 e gli 11°C.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.