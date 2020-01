Quando iniziano i saldi invernali, regione per regione

Tra pochi giorni, in tutta Italia: la durata del periodo di sconti però cambia molto

I saldi invernali del 2020 inizieranno nei prossimi giorni in tutta Italia. In tutte le regioni tranne la Sicilia, i saldi inizieranno nel primo weekend di gennaio, come da tradizione. La data in cui finiranno, invece, varierà molto da regione a regione, anche se quasi ovunque i saldi si concluderanno all’incirca tra fine febbraio e inizio marzo.

Le date dei saldi invernali, regione per regione:

Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo

Basilicata: 5 gennaio – 1 marzo

Calabria: 4 gennaio – 3 marzo

Campania: 4 gennaio – 3 marzo

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 31 marzo

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio

Lombardia: 4 gennaio – 5 marzo

Marche: 4 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 4 gennaio – 29 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 4 gennaio – 3 marzo

Umbria: 5 gennaio – 4 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio

Trentino-Alto Adige: 4 gennaio – 15 febbraio (per i comuni nelle zone di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta); 15 febbraio – 14 marzo (per i comuni di Tires, Castelrotto, Renon Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Renon, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta).

Perché i saldi si chiamano così?

I saldi sono le vendite a prezzi ridotti nel settore dell’abbigliamento che in Italia si fanno due volte ogni anno, dopo le feste natalizie e ai primi di luglio, anche se da qualche anno si fanno grossi sconti anche a fine novembre per il Black Friday. La data in cui finiranno i saldi, invece, varierà molto da regione a regione, anche se quasi ovunque i saldi finiranno all’incirca tra fine febbraio e inizio marzo. La parola “saldo” è tipica dal lessico commerciale e sta a indicare la differenza tra le entrate e le uscite, positiva o negativa: i “saldi” sono quindi la vendita dei capi che non sono stati venduti in negozio alla fine della stagione.

Le prime leggi sui saldi risalgono al periodo fascista, durante il quale erano state introdotte due categorie di vendite speciali: le “vendite straordinarie” e le “vendite di liquidazione”. I commercianti potevano scegliere liberamente il periodo dell’anno in cui fare le vendite straordinarie. Una legge del 1980 stabilì poi che fossero le Camere di commercio a definire i periodi dell’anno, al massimo due, in cui si potevano tenere i saldi, e stabilì che non potevano durare più di quattro settimane. La pubblicità non poteva essere “ingannevole” e il venditore aveva l’obbligo di dimostrare, in caso di controlli, che aveva effettivamente fatto gli sconti promessi rispetto ai prezzi precedenti. Nel 1998 ci fu un nuovo intervento sulle date, stabilendo che fossero le singole regioni a decidere quando iniziare i saldi.

Alcuni consigli per evitare fregature

I negozi devono rispettare alcune regole per fare i saldi:

– Il prezzo originale di ogni prodotto in saldo deve essere sempre indicato in modo chiaro e inequivocabile, vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato.

– Le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo che i clienti non confondano i capi non in saldo con quelli scontati.