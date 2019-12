Le previsioni del tempo per venerdì 27 dicembre

Non sarà una grande giornata di sole, siete avvisati

Domani, venerdì 27 dicembre, non sarà una giornata di sole. Al Nord ci saranno nubi compatte sulle aree alpine con alcune nevicate sulle zone occidentali oltre i 1700 metri. Sulle aree pianeggianti del Settentrione sono previste foschie e banchi di nebbia. Al Centro il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma in serata arriveranno piogge sulle coste delle regioni adriatiche. Nubi anche su Sicilia e bassa Calabria, con piogge deboli: la situazione migliorerà verso sera, ma peggiorerà sulle regioni adriatiche, soprattutto in Molise e in Puglia.

Domani le temperature minime saranno in lieve rialzo sulle aree alpine, bassa Toscana e Lazio centrosettentrionale; caleranno sulle aree pedemontane del Nord, sull’Appennino settentrionale, in Sardegna, sulle coste abruzzesi e al meridione; altrove saranno stazionarie.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.