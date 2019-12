Diversi lotti di capsule compatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto sono stati richiamati perché potrebbero rilasciare frammenti di plastica

Il ministero della Salute ha ordinato il richiamo di alcuni lotti di nove diverse marche di capsule di caffè compatibili con macchine Nescafé Dolce Gusto. Nell’ordinanza il ministero spiega che il motivo del richiamo è il «rischio di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione», e aggiunge che «il consumo dei prodotti sotto menzionati potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica». Le marche coinvolte sono Conad, Fortisimo, Amazon, Meseta, Palombini, 101 Caffè, Caffè Consuelo, Caffè Leoni e Bonini. I richiami riguardano diverse varietà di capsule, non solo di caffè ma anche di cioccolata, thè, ginseng e altre bevande. Tutti i lotti coinvolti sono stati prodotti dall’azienda Beyers Caffè Italia Srl nello stabilimento di via Marino Serenari 33H, 40013 Castel Maggiore, in provincia di Bologna.

Questa è la lista di tutti i lotti richiamati:

Fortisimo

I prodotti interessati sono: FORTISIMO D.G. CORTADO X 30CAPS (L192450) FORTISIMO D.G. THE SOL. LIMONE X 30CAPS (L191770) FORTISIMO DG THE LIMONE X 30 CAPS (L193190).

Palombini

I prodotti interessati sono: PALOMBINI CLASSICO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191750 – L192880 – L193100 – L193110) PALOMBINI INTENSO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191480 – L192470 – L192870).

Meseta

I prodotti interessati sono: MESETA D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST. (L19208) MESETA D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST. (L19178 – L19208) MESETA D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST. (L19294).

Conad

I prodotti interessati sono: CONAD D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO 100%ARABICA 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST.,CONAD D.GUSTO GINSENG 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO CORTADO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO ORZO 16CAPSX6AST.

Caffè Consuelo

I prodotti interessati sono: CAFFÈ CONSUELO D.G. INTENSO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. DECA 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. SUPREMO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. CLASSICO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. FORTE 16CAPSX6AST.

Caffè Leoni

I prodotti interessati sono: CAFFÈ LEONI D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST, CAFFÈ LEONI D.GUSTO FORTE 16CAPSX6AST.

Bonini

I prodotti interessati sono: BONINI D.G. CIOCCOLATA DARK X 16CAPS (L192690 – L193110), BONINI DOLCE GUSTO CORTADO X 16CAPS (193170).

Amazon (marchio Happy Belly – Solimo)

I lotti interessati sono: HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191730), HAPPY BELLY D.G. AMERICANO UTZ 3X16CAPS (L191910 & L191920), SOLIMO D.G.CAPPUCCINO UTZ 6 X16CAPS (L191890), SOLIMO D.G. LUNGO UTZ 6X16CAPS (L192060), HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191930).

101 Caffè

I prodotti interessati sono: 101 CAFFELATTE DOLCE GUSTO X 100 CAPS 101 CIOCCOLOSA DOLCE GUSTO X 800 CAPS.