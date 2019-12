Sampdoria-Juventus in diretta TV e in streaming

Si gioca già oggi perché domenica c'è la Supercoppa italiana: le probabili formazioni e i link per vederla in diretta dalle 18.55

Sampdoria-Juventus è l’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 18.55 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmessa da Sky. La partita si disputa oggi perché il 22 dicembre la Juventus sarà impegnata nella Supercoppa Italiana contro la Lazio a Riyad, in Arabia Saudita. Dopo il derby vinto contro il Genoa, la Sampdoria si è allontanata di un paio di punti dalla zona retrocessione e ora proverà a sfruttare l’entusiasmo della vittoria. La Juventus invece è tornata prima a pari merito con l’Inter, che giocherà sabato in casa contro il Genoa.

Dove vedere Sampdoria-Juventus

Sampdoria-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

Sampdoria (4-4-2) Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini

Juventus (4-3-1-2) Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain