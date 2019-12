Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 18 dicembre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Ci stiamo avvicinando al giorno del solstizio d’inverno, ma nonostante questo le temperature invece di abbassarsi si stanno rialzando, sia al Centro e al Sud che al Nord, dove in media saranno sui 7-8 gradi. Di mattina, mercoledì, pioverà in Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna, e continuerà fino a notte inoltrata. Di pomeriggio peggiorerà anche in Liguria, in provincia di Sondrio e in Friuli Venezia Giulia. In tutte le altre regioni, per tutto il giorno, sarà nuvoloso.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una giornata plumbea e senza sole, ma almeno non pioverà. Ci saranno 15 gradi di massima.

Le previsioni meteo per Milano

Anche a Milano sarà una giornata nuvolosa, ed è prevista pioggia nella prima parte della mattinata. La massima sarà di 10 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.