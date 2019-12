Le previsioni meteo per domani, domenica 15 dicembre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Per la giornata di domani, domenica 15 dicembre, il Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare prevede nuvole e deboli piogge in buona parte del paese, soprattutto al Nord. Nelle prime ore della mattina il cielo sarà coperto in Emilia-Romagna e nel centro Italia, per poi annuvolarsi nelle regioni del Nord nel corso del pomeriggio lasciando il sereno al Sud e sulle isole. Nella notte sono previste deboli piogge tra Lombardia, Emilia, Piemonte e Liguria. Non sono previste variazioni di rilievo nelle temperature.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.