Sofia Tornambene ha vinto X Factor

La cantante Sofia Tornambene, in arte Kimono, ha vinto la tredicesima edizione di X Factor, il popolare talent show musicale di Sky. Tornambene, che ha 16 anni ed è di Civitanova Marche, era nella squadra del giudice Sfera Ebbasta e ha battuto in finale i Booda, che erano invece nella squadra di Samuel. Il suo singolo inedito si intitola “A domani per sempre”.