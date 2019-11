Il maltempo oggi in Italia

Ci sono piogge e venti molto intensi in tutta Italia, ma la situazione peggiore è in Sicilia, Calabria e Basilicata, dove la Protezione civile ha dichiarato l'allerta rossa

In gran parte d’Italia oggi ci sono perturbazioni che hanno provocato forti piogge, venti e alluvioni. La situazione peggiore è al Sud, a causa di correnti provenienti dal Nord Africa: la Protezione civile ha dichiarato l’allerta rossa su gran parte della Calabria, sui settori costieri della Basilicata e sulla Sicilia orientale, e l’allerta arancione (meno grave) sulla Puglia, e sul resto di Basilicata, Calabria e Sicilia. A causa del maltempo, diversi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole per precauzione.

Per ora non sono stati registrati gravi danni né feriti, ma solo alluvioni molto intense, come nel caso di Matera, in Basilicata, dove le piogge hanno fatto esondare il torrente Gravina che ha allagato le strade, trasportando fango. Sempre nel materano, sulla fascia jonica, nella notte una tromba d’aria ha colpito la zona tra Scanzano Jonico e Policoro, provocando la caduta di alberi, di pali della luce, e danni ai tetti degli edifici.

Si prevedono precipitazioni molto intense su tutto il settore tirrenico, dalla Toscana alla Campania e anche nel Nord-ovest della Sardegna. Ci saranno forti venti di burrasca anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibili mareggiate lungo le coste, e precipitazioni diffuse. A Venezia, in particolare, si prevede acqua alta fino a 140 centimetri, e per questo motivo gli asili nidi e le scuole dell’infanzia rimarranno chiusi per due giorni. Inoltre l’Actv, l’azienda comunale per il trasporto pubblico, potrebbe sospendere il servizio durante i picchi delle maree. Il maltempo continuerà diffusamente in tutta Italia anche domani, ma la situazione generale sarà in leggero miglioramento.