Matteo Bordone e le auto elettriche

A Genova è in corso, fino al 4 novembre, la diciassettesima edizione del Festival della Scienza, dodici giorni di conferenze, spettacoli e laboratori per imparare tante cose nuove su scienza e tecnologia, incontrando scienziati italiani e stranieri di tutti i generi. Negli spazi del Festival della Scienza c’è anche una struttura espositiva realizzata da Ford per raccontare i più recenti progressi nel mondo delle auto elettriche: Go Electric. Matteo Bordone è andato a vederla per il Post, e ci si è divertito.

Go Electric è una mostra interattiva per capire come funzionano le auto elettriche e le differenze tra i consumi delle diverse tecnologie elettrificate di Ford: il Mild Hybrid, in cui il motore elettrico è in supporto a quello tradizionale, l’Hybrid, il Plug-In Hybrid, che ha una batteria più capace delle altre auto ibride, e l’All-Electric. All’interno della struttura c’è anche un simulatore per testare personalmente come si sente l’accelerazione sul primo SUV elettrico di Ford, che arriverà nel 2020: all’interno della mostra infatti è presente l’E-Launch, il primo simulatore al mondo di accelerazione di veicoli elettrici.

Go Electric è un’occasione per vedere, in anteprima, alcune nuove auto elettrificate di Ford da vicino e incontrare esperti del settore, disponibili a spiegare quali siano i vantaggi di ciascuna delle diverse tecnologie. I modelli di auto che si possono vedere sono la nuova Ford Puma, EcoBoost Hybrid, e la nuova Ford Kuga Plug-in Hybrid.