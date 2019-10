Serie A, le partite della nona giornata e dove vederle

Sabato Inter e Juve hanno pareggiato, mentre il Genoa di Thiago Motta ha vinto: oggi ci sono Roma-Milan e Fiorentina-Lazio

La nona giornata del campionato di Serie A è iniziata venerdì sera con la vittoria del Sassuolo a Verona nel primo anticipo. Sabato invece la Juventus ha pareggiato a Lecce e l’Inter contro il Parma, mentre alle 20.45 il Genoa ha battuto in rimonta il Brescia nell’esordio del suo nuovo allenatore, Thiago Motta. La nona giornata proseguirà poi domenica con partite dalle 12.30 alle 20.45. Le più attese sono i due posticipi, Roma-Milan e Fiorentina-Lazio. La Serie A tornerà in campo già martedì per il turno infrasettimanale.

Venerdì

20.45

Verona-Sassuolo 0-1

50° Djuricic

Sabato

15.00

Lecce-Juventus 1-1

50° Dybala, 56° Mancosu

18.00

Inter-Parma 2-2

23° Candreva, 26° Karamoh, 30° Gervinho,

51° Lukaku

20.45

Genoa-Brescia 3-1

34° Tonali, 66° Agudelo, 75° Kouame,

79° Pandev

Domenica

12.30

Bologna-Sampdoria [Dazn]

15.00

Atalanta-Udinese [Sky]

Spal-Napoli [Dazn]

Torino-Cagliari [Sky]

18.00

Roma-Milan [Sky]

20.45

Fiorentina-Lazio [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Juventus 23** Inter 22** Atalanta 17 Napoli 16 Cagliari 14 Roma 13 Parma 13** Lazio 12 Fiorentina 12 Torino 10 Udinese 10 Milan 10 Bologna 9 Verona 9** Sassuolo 9 Lecce 8** Genoa 8** Brescia 7 Spal 6 Sampdoria 4

* Una partita in meno

** Una partita in più