Le partite dell’ottava giornata di Serie A e dove vederle

Il campionato riprende oggi dopo due settimane di sosta: si inizia con Lazio-Atalanta, Napoli-Hellas Verona e Juventus-Bologna

L’ottava giornata del campionato di Serie A si gioca tra sabato e lunedì. È la prima dopo la sosta autunnale di una settimana per le partite delle nazionali e comincia nel pomeriggio con l’anticipo Lazio-Atalanta. Questa sera sono in programma invece Napoli-Hellas Verona e Juventus-Bologna. L’ottava giornata proseguirà poi domenica con le partite in trasferta di Inter e Roma, le ultime due squadre italiane impegnate nelle coppe europee la prossima settimana, e il posticipo di San Siro tra Milan e Lecce. Il turno di campionato si concluderà poi lunedì sera con Brescia-Fiorentina.

Sabato

15.00

Lazio-Atalanta [Sky]

18.00

Napoli-Verona [Sky]

20.45

Juventus-Bologna [Dazn]

Domenica

12.30

Sassuolo-Inter [Dazn]

15.00

Cagliari-Spal [Dazn]

Sampdoria-Roma [Sky]

Udinese-Torino [Sky]

18.00

Parma-Genoa [Sky]

20.45

Milan-Lecce [Sky]

Lunedì

20.45

Brescia-Fiorentina [Sky]

Grazie alla vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter di due settimane fa, la Juventus è tornata in testa alla classifica con un punto di vantaggio. L’Atalanta, complici le difficoltà del Napoli, si sta confermando invece come la terza squadra del campionato. Le due genovesi restano a sorpresa ultime dopo le recenti sconfitte contro Hellas Verona e Milan.

Juventus 19 Inter 18 Atalanta 16 Napoli 13 Roma 12 Lazio 11 Cagliari 11 Fiorentina 11 Torino 10 Verona 9 Bologna 9 Parma 9 Milan 9 Udinese 7 Sassuolo 6* Brescia 6* Spal 6 Lecce 6 Genoa 5 Sampdoria 3

* Una partita in meno

Champions League

Europa League

Retrocessione