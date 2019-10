Lazio-Atalanta in diretta TV e in streaming

Il primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A si gioca nel primo pomeriggio a Roma: le informazioni e i link per seguirlo in diretta dalle 15

Lazio-Atalanta è la prima partita dell’ottava giornata di Serie A. Si gioca oggi pomeriggio alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa da Sky. La Lazio si presenta alla ripresa del campionato da sesta in classifica con 11 punti, uno in meno della Roma e due meno del Napoli. Oggi pomeriggio avrà l’opportunità di guadagnare dei punti contro una delle sue dirette rivali per la qualificazione in UEFA Champions League, l’Atalanta, terza in classifica con 16 punti e il miglior attacco della Serie A. Negli ultimi tre anni i bergamaschi hanno spesso vinto in trasferta nei campi più difficili: per questo motivo oggi all’Olimpico è attesa una partita combattuta e divertente.

Dove vedere Lazio-Atalanta

Lazio-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Lazio (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel