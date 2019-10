Chi era Joseph Antoine Ferdinand Plateau

Il doodle di Google di oggi è dedicato al 218esimo anniversario della nascita del fisico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau, noto per i suoi studi nel campo dell’ottica che posero le basi per la nascita della futura cinematografia. A Plateau si deve soprattutto l’invenzione del fenachistoscopio (dal greco φενακίζειν, che significa “ingannare”), uno strumento formato da due dischi rotanti, uno dei quali con figure diverse tra loro e uno con finestre radiali equidistanti dalle quali lo spettatore poteva vedere il secondo disco, che quando veniva fatto ruotare dava l’illusione del movimento.

Plateau era nato a Bruxelles il 14 ottobre del 1801 e si laureò in Scienze Matematiche e Fisiche alll’Università di Liegi. Nel corso dei suoi studi si interessò in particolare agli effetti della luce e dei colori sulla retina dell’occhio umano, che lo portarono nel 1832 a inventare il fenachistoscopio (anche detto fenachistiscopio, phenakistiscopio, fantasmascopio o fantascopio). Negli ultimi anni della sua vita divenne cieco e morì a Gand nel 1883: si dice che la sua cecità fosse dovuta proprio a un esperimento da lui condotto per studiare il funzionamento della retina, in cui si costrinse a fissare la luce del sole per 25 secondi.