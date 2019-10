Le previsioni meteo per domani, domenica 13 ottobre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Domenica sarà una giornata piuttosto nuvolosa in tutto il nord Italia, in particolare in Liguria (dove ci saranno brevi piogge per tutto il giorno), Piemonte, pianura lombarda, Emilia e Triveneto. In misura minore il cielo sarà coperto anche in Toscana, Umbria, nord del Lazio ed est della Sardegna, con deboli piogge lungo le coste, mentre al sud il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Le temperature minime aumenteranno al nord e in Sardegna, le massime in Emilia-Romagna, coste toscane e laziali, Sardegna e montagne del Triveneto. Se apprezzate nebbia e foschia ne troverete su Pianura Padana e valli del centro Italia al mattino e dopo il tramonto.

Le previsioni del tempo per Roma

A Roma le temperature oscilleranno tra i 15 e i 24°C e non pioverà.

Le previsioni del tempo per Milano

Nemmeno a Milano è prevista pioggia; come temperature, si andrà dai 13 ai 20°C.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.