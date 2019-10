Le previsioni meteo per domani, venerdì 11 ottobre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

La notizia delle previsioni meteo per venerdì è che non dovrebbe piovere da nessuna parte. Di mattina sarà nuvoloso al Centro-Nord e su tutta la costa adriatica, mentre di pomeriggio ci saranno solo nuvole sparse sull’arco alpino e tra Puglia e Basilicata. Di notte e di sera sarà poco nuvoloso al Sud e ci saranno ulteriori schiarite.

Le previsioni meteo per Roma

Roma fa parte di quella zona d’Italia in cui non dovrebbe passare una nuvola neanche per sbaglio, venerdì. Le temperature saranno in rialzo: la massima sarà di 24 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano invece le nuvole passeranno e ci rimarranno pure, per tutto il giorno, ma non dovrebbe piovere. Qui le temperature non andranno mai al di sopra dei 19 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.