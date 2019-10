Le previsioni meteo per domani, venerdì 4 ottobre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

La giornata di venerdì inizierà con tempo soleggiato per quasi tutte le regioni eccetto Puglia, Basilicata e Calabria, e la provincia di Messina. Di pomeriggio si annuvolerà molto in tutte le regioni del Nord, compresa l’Emilia-Romagna e la Toscana, e dovrebbe piovere nel salentino. Di sera continuerà a essere nuvoloso al Nord e anche al Centro, senza pioggia, mentre al Sud sarà sereno; di notte invece dovrebbe piovere in Friuli Venezia Giulia e al confine tra Toscana e Liguria.

Inoltre, venerdì ci sarà un calo delle temperature abbastanza netto, a causa di quella che i giornali chiamano “sferzata artica”: le temperature minime saranno intorno ai 10 gradi un po’ ovunque, anche se al Sud resteranno leggermente più alte rispetto al Nord.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la minima sarà di 9 gradi, che poi però nelle ore più calde si alzerà fino a 21 gradi. Sarà in ogni caso una bella giornata soleggiata.

Le previsioni meteo per Milano

Anche a Milano la minima sarà di 9 gradi, ma poi non si alzerà di molto: la massima, tra le 14 e le 15, sarà di 15 gradi. Di mattina presto si vedrà un po’ di sole, mentre poi sarà quasi sempre nuvoloso.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.