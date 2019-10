Le previsioni meteo per domani, giovedì 3 ottobre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per giovedì dicono che il brutto tempo di mercoledì continuerà, ma stavolta soprattutto al Centro e al Sud, mentre al Nord dovrebbe essere sereno. In particolare, di mattina pioverà in Emilia Romagna, su tutta la costa adriatica fino in Molise, in Umbria, in provincia di Rieti e in zone sparse del Sud: sul golfo di Taranto – tra Puglia e Basilicata – e nelle province di Crotone, Messina e Trapani. Di pomeriggio migliorerà in Emilia Romagna e in Sicilia, ma peggiorerà in Puglia e continuerà a piovere sulla zona adriatica, mentre di sera e di notte ci saranno schiarite un po’ ovunque: continuerà a piovere a tratti in Puglia, nella zona di Bari, e nelle province di Messina e Catanzaro.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì sarà una giornata un po’ nuvolosa, un po’ piovosa e un po’ serena. Un po’ di tutto. Le temperature caleranno un po’, con minime di 11 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sarà una bella giornata soleggiata per tutto il tempo, e le temperature non supereranno mai i 20 gradi. Insomma, occhiali da sole sì ma anche una giacca.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.