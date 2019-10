Le previsioni meteo per domani, mercoledì 2 ottobre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Dopo settimane intere di tempo mezzo nuvoloso e mezzo soleggiato, mercoledì arriverà ufficialmente il brutto tempo: di mattina pioverà in tutte le regioni settentrionali eccetto per la Valle d’Aosta, Piemonte e il Veneto, dove comunque sarà nuvoloso. Pioverà anche in Toscana, al confine con l’Emilia-Romagna, mentre al Centro e al Sud sarà prevalentemente soleggiato con qualche nuvola. Di pomeriggio, poi, pioverà in tutto il Nord-Est, in Romagna, in Umbria e nel Lazio, e continuerà anche di sera e di notte. Al Sud invece non dovrebbe mai piovere.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la giornata di mercoledì inizierà con la pioggia, ma solo fino alle 8, poi sarà solo nuvoloso e infine sereno fino a tarda sera.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una brutta giornata, mercoledì: di mattina sarà nuvoloso, poi inizierà a piovere dopo pranzo e forse smetterà, ma il cielo rimarrà coperto.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.