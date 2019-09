La Lega ha depositato in Cassazione un referendum sulla legge elettorale

Lunedì mattina una delegazione della Lega, guidata dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, ha depositato in Cassazione un quesito che propone un referendum abrogativo dell’attuale legge elettorale. I referendum abrogativi per essere presentati necessitano delle firme di 500mila cittadini, oppure dell’appoggio di almeno cinque consigli regionali: in questo caso il quesito è stato sostenuto dai consigli regionali di Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata (tutte regioni governate dal centrodestra, in molti casi dalla stessa Lega).

Il quesito propone di abrogare la parte proporzionale dell’attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, lasciando quindi una legge con un sistema maggioritario puro. «Con una legge elettorale completamente maggioritaria si impediranno le nascite di governi come l’attuale», ha detto stamattina Calderoli, che ha anche annunciato che la Lega avvierà una raccolta firme per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.