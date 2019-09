Le partite della sesta giornata di Serie A e dove vederle

Nei tre anticipi di sabato Juventus, Inter e Atalanta hanno battuto Spal, Sampdoria e Sassuolo

La sesta giornata del campionato di Serie A 2019/20 è iniziata sabato con le vittorie negli anticipi di Juventus, Inter e Atalanta. Prosegue domenica con altre sei partite, da Napoli-Brescia delle 12.30 al posticipo Milan-Fiorentina delle 20.45. L’ultima partita della sesta giornata è in programma lunedì sera tra Parma e Torino. Le prime squadre a giocare in questo turno di campionato (Juventus, Inter, Atalanta e Napoli) ritorneranno in campo tra martedì e mercoledì per il secondo turno della fase a gironi di UEFA Champions League.

Sabato

15.00

Juventus-Spal 2-0

45° Pjanic, 78° Ronaldo

18.00

Sampdoria-Inter 1-3

20° Sensi, 22° Sanchez, 55° Jankto,

61° Gagliardini

20.45

Sassuolo-Atalanta 1-4

6° Gomez, 13° Gosens, 29° Gomez,

62° Defrel

Domenica

12.30

Napoli-Brescia [Dazn]

15.00

Lazio-Genoa [Sky]

Lecce-Roma [Dazn]

Udinese-Bologna [Sky]

18.00

Cagliari-Verona [Sky]

20.45

Milan-Fiorentina [Sky]

Lunedì

20.45

Parma-Torino [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Inter 18* Juventus 16* Atalanta 13* Napoli 9 Cagliari 9 Torino 9 Roma 8 Bologna 8 Lazio 7 Milan 6 Sassuolo 6* Brescia 6 Parma 6 Lecce 6 Fiorentina 5 Verona 5 Genoa 5 Udinese 4 Spal 3* Sampdoria 3*

* Una partita in più