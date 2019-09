Lo sciopero di oggi dei trasporti di Roma

Durerà soltanto due ore ed è stato proclamato per le aggressioni ricevute da alcuni autisti: le cose da sapere

Giovedì 26 settembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio, della durata di due ore, dalle 10 alle 12. Lo sciopero coinvolgerà i dipendenti di ATAC, Roma TPL (l’azienda dei trasporti privata che gestisce parte delle linee urbane della capitale) e Cotral (la compagnia dei trasporti della regione Lazio), ed è stato proclamato dopo vari casi di aggressione nei confronti di alcuni autisti per richiedere maggiore sicurezza.

In un comunicato, il sindacato USB (Unione Sindacale di Base) ha spiegato: «I lavoratori delle aziende COTRAL, ATAC, Roma TPL e Consorziate non possono diventare lo sfogo per i disagi che i cittadini vivono quotidianamente, per incuria delle istituzioni, per la completa assenza di interventi che migliorino la qualità della vita e della mobilità». Non sono previsti invece disagi per le linee ferroviarie gestite da Trenitalia.

L’ATAC non ha fatto sapere se le metro verranno chiuse durante le due ore di sciopero: ha comunicato che non è possibile fare previsioni di adesioni e quindi ha consigliato di scrivere agli account ufficiali dell’azienda per avere informazioni in tempo reale. In alternativa si possono consultare lo stato delle linee del trasporto pubblico a questo sito del comune.

Per avere informazioni in tempo reale sulle linee gestite da Cotral si consiglia di andare sulla pagina dedicata del sito ufficiale, oppure di scrivere direttamente agli account ufficiali dell’azienda. Cotral ha comunicato che il precedente sciopero ha avuto un’adesione del 47 per cento.