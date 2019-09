Meteo: le previsioni per lunedì 23 settembre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Lunedì continuerà il tempo nuvoloso e piovigginoso iniziato domenica. In Valle d’Aosta e in Piemonte la giornata inizierà in schiarita mentre ci saranno nuvole e pioggia nel resto del Nord. Di pomeriggio il tempo migliorerà nel Nord-Ovest, in Lombardia e in Emilia-Romagna, mentre continuerà a piovere, anche molto, nel Triveneto e in Romagna, zone in cui sono possibili temporali fino a notte.

Il cielo sarà coperto e pioverà anche su Marche, Umbria e Abruzzo; il tempo migliorerà generalmente in serata ma continuerà a piovere sulle regioni adriatiche. In Sardegna la giornata inizierà con un po’ d nuvole, pioverà fino a tarda mattinata e poi si rischiarerà.

Ci saranno nubi e temporali anche al Sud, in particolare in Molise, Campania, Basilicata e Calabria. In Sicilia potrebbe piovere nel pomeriggio lungo le coste tirreniche.

Le previsioni meteo per Roma

Ci saranno temporali dalle prime ore del giorno fino alla tarda mattinata, quando il cielo diventerà coperto; i temporali torneranno alle due e continueranno fino al tardo pomeriggio.



Le previsioni meteo per Milano

Potrebbe piovere le prime ore del mattino, poi la situazione migliorerà passando dalle nuvole al sole nel pomeriggio. Farà freddino, con temperature dai 15 ai 22 gradi centigradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.