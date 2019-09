Partiti italiani di cui forse vi siete dimenticati

Un ripasso, in attesa di scoprire che cosa succederà a "Italia Viva": "Direzione Italia" vi dice niente? E "Forza del Sud"?

Il 17 settembre l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato che lascerà il PD per fondare un nuovo partito, che per ora si costituirà nella forma di due gruppi parlamentari, uno alla Camera e uno al Senato, e che continuerà a sostenere il governo Conte. Il nuovo partito si chiamerà Italia Viva e si aggiungerà a una lista di partiti che nel corso degli anni hanno avuto una delegazione in Parlamento: alcuni hanno avuto più fortuna, altri sono durati il tempo di una legislatura e poi scomparsi o confluiti in qualche altro partito più grande.

Prendendo in considerazione i partiti che hanno avuto una rappresentanza in Parlamento almeno una volta dal 2000 in poi – se no diventava una lista lunga come l’elenco telefonico – abbiamo raccolto di seguito alcuni di quelli meno noti, che forse non tutti ricordano siano esistiti o che non sanno associare a un volto o a una corrente precisa.

– Centro Cristiano Democratico (CCD) e Cristiani Democratici Uniti (CDU)

Sono entrambi nati come costole dell’ex Democrazia Cristiana, e le loro strade si incrociarono più volte nel corso degli anni Novanta. Con lo scioglimento della DC alcuni esponenti moderati, tra cui Pier Ferdinando Casini e Clemente Mastella, decisero di non aderire al neonato Partito Popolare, per timore che potesse entrare in una coalizione di centrosinistra, e fondarono quindi il Centro Cristiano Democratico, che alle elezioni del 1994 appoggiò il centrodestra. Il CDU nacque invece nel 1995 e fu fondato da Rocco Buttiglione, che fuoriuscì dal Partito Popolare proprio perché voleva appoggiare Silvio Berlusconi alle elezioni politiche del 1996, vinte poi dal centrosinistra.

CCD e CDU inizialmente formarono un gruppo parlamentare unico, ma nel 1998 il partito si divise e Clemente Mastella andò a fondare i Cristiani Democratici per la Repubblica che poi aderirono, insieme al CDU, all’Unione Democratica per la Repubblica (UDR), partito fondato dall’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Mastella divenne il leader dell’UDR che alle elezioni europee del 1999 cambiò il nome in UDEUR e che appoggiò in seguito il centrosinistra. Buttiglione in disaccordo con questa scelta uscì dal partito e ricostituì il CDU, che nel luglio del 1999 confluì nel centrodestra. Nel 2001 CCD e CDU parteciparono alla fondazione della Casa delle libertà, che vinse le elezioni e portò Silvio Berlusconi a diventare presidente del Consiglio per la seconda volta. Nel 2002 CCD e CDU si sciolsero per fondare un nuovo partito, l’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC), con Rocco Buttiglione come presidente.



– Rinnovamento Italiano (RI)

Fu fondato dall’ex presidente del Consiglio Lamberto Dini nel 1996, che con questa formazione partecipò alle elezioni politiche del 1996 in coalizione con il centrosinistra. Il partito si presentò nella quota proporzionale insieme a Socialisti Italiani, al Patto Segni e al Movimento Italiano Democratico: la lista ottenne il 4,3 per cento dei voti, 26 deputati (di cui dieci a RI) e 11 senatori (di cui quattro a RI). Negli anni successivi molti parlamentari fuoriuscirono dal partito e alle elezioni europee del 1999 RI prese solo l’1,1 per cento dei voti. Nel 2001 si sciolse per confluire nella Margherita.