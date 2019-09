Meteo: le previsioni per domani, martedì 3 settembre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Settembre è arrivato e ha deciso di salutarci con una dose di brutto tempo, più o meno in tutta Italia. Sarà così anche martedì: sono previste piogge in Emilia-Romagna, in Umbria e su tutta la costa adriatica fino in Puglia, oltre che in Sicilia. Di pomeriggio, poi, dovrebbe piovere anche nel Lazio, in Calabria, in Salento e in provincia di Olbia. Di sera migliorerà al Centro e continuerà a piovere al Sud, mentre di notte dovrebbero esserci schiarite anche al Sud, tranne che per qualche pioggia isolata nel Gargano e intorno a Messina.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano martedì non dovrebbe piovere, ma vi consigliamo di non lasciare a casa l’ombrello e di controllare le previsioni a ridosso dell’ora in cui dovete uscire. Le temperature saranno in forte calo: massima di 27 gradi, minima di 20.

Le previsioni meteo per Roma

Martedì a Roma è prevista pioggia intorno alle 14, ma potrebbe piovere anche verso le 23.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.