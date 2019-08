Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 28 agosto

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che quasi in tutta Italia il tempo non sarà dei migliori: ci saranno nuvole su gran parte della penisola per tutto il giorno, soprattutto al Nord e al Centro, e pioverà intorno a Torino, in Trentino, nel bellunese e in Sardegna, tra pomeriggio e sera. Le uniche regioni dove sarà sereno sono la Calabria, la Puglia e la Sicilia.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano mercoledì ci sarà il cielo coperto da mattina a sera, sebbene le temperature non scenderanno di molto.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma mercoledì sarà parzialmente nuvoloso, ma il sole non dovrebbe essere coperto, quindi complessivamente sarà una bella giornata. La temperatura massima sarà contenuta, sui 31 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.