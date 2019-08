Chi era Cesária Évora

Google dedica il doodle di oggi alla nota cantante di Capo Verde, nata il 27 agosto di 78 anni fa

Google ha dedicato il doodle di oggi alla cantante di Capo Verde Cesária Évora, la più famosa interprete al mondo del genere morna, una musica tipica dell’isola africana. Évora, che nacque il 27 agosto di 78 anni fa, era nota per esibirsi a piedi nudi e per cantare in creolo, una lingua derivata dal portoghese e parlata nell’isola di Capo Verde, accompagnata da piano, chitarra o cavaquinho, una sorta di chitarra molto usata in Portogallo e nelle ex colonie portoghesi.

Cesária Évora nacque a Mindelo, sull’isola di São Vicente, e crebbe in un orfanotrofio: cominciò a cantare da ragazzina, e negli anni Ottanta fu scoperta prima in Portogallo e poi in Francia, e da lì in tutto il mondo, diventando una degli artisti di maggior successo nella World Music. Nel 2004 vinse un premio Grammy negli Stati Uniti in quella categoria. Morì il 17 dicembre del 2011. Il suo ultimo disco Nha sentimento uscì nel 2009.