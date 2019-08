Udinese-Milan in diretta TV e in streaming

È la prima partita di Serie A in programma oggi, si gioca stasera a Udine: le informazioni e link per seguirla in diretta dalle 18

Udinese-Milan è la prima partita di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 18 alla Dacia Arena di Udine, dove è atteso il tutto esaurito con oltre 20.000 spettatori. Il Milan si presenta in Friuli con una formazione titolare senza neanche uno dei nuovi acquisti fatti nella finestra estiva di calciomercato: Duarte, Krunic, Bennacer e Rafael Leao partiranno tutti dalla panchina. A differenza del Milan, l’Udinese allenata dal croato Igor Tudor dovrebbe far giocare titolari Becao e Mato Jajalo, due dei nuovi acquisti estivi della squadra. Dopo l’ultima difficile stagione, anche quest’anno l’obiettivo dell’Udinese è la salvezza. Il Milan invece punta al ritorno in Champions League.

Dove vedere Udinese-Milan

Udinese-Milan verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Paquetà, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek

Udinese (3-5-2) Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, Jajalo, Pussetto; De Paul, Lasagna