Le previsioni del meteo per domani, sabato 24 agosto

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa

Domani, ovunque sarete, vedrete il cielo nuvoloso. Al Nord potrebbe anche piovere, soprattutto al mattino. Al Sud la nuvolosità sarà più intensa sulle regioni tirreniche, sulle montagne delle Marche, in Umbria e Abruzzo dove sarà associata a piogge e temporali sparsi. In serata la situazione migliorerà. Al Sud, gli annuvolamenti saranno via via più consistenti a ridosso dei rilievi e nelle zone interne durante le ore centrali della giornata.

Milano

Portate l’ombrello.

Roma

Poteva andare peggio.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.