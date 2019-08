Le previsioni del meteo per domani, venerdì 23 agosto

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Sarà una giornata prevalentemente piovosa o molto nuvolosa su quasi tutta l’Italia. Al Nord ci saranno nubi e precipitazioni sparse un po’ ovunque, con temporali più intensi che potrebbero arrivare nel pomeriggio sulle aree pianeggianti. Anche al Centro le cose non andranno meglio, con nuvole e pioggia che riguarderanno in particolare regioni tirreniche, Umbria e Abruzzo, specialmente nelle aree appenniniche. Sarà un venerdì nuvoloso anche al Sud, anche se qui i rovesci saranno deboli e isolati. In serata il cielo si farà più sereno, soprattutto sulle aree ioniche.

Il meteo a Roma

Tante nuvole e qualche pioggia a metà mattinata, ma le temperature rimarranno piuttosto alte.

Il meteo a Milano

Portatevi un ombrello, uscendo di casa. E anche una felpa.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.