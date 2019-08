Il discorso di Conte in Senato

🔴 Liveblog – Il presidente del Consiglio parlerà alle 15, poi risponderà Matteo Salvini, poi vedremo: tutti gli aggiornamenti

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà al Senato alle 15. Conte riferirà sull’agitata situazione nel governo e, secondo i giornali, annuncerà le sue dimissioni; poi dovrebbe recarsi al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica. Il discorso di Conte è atteso da quando, lo scorso 8 agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha tolto il suo appoggio al governo innescando l’attuale crisi politica (qui abbiamo riassunto tutti i passaggi che ci hanno portato dove siamo oggi). In Senato dovrebbe parlare anche lo stesso Salvini, che da giorni sembra intenzionato a ricucire almeno in parte i rapporti con il Movimento 5 Stelle.

14.18 – In generale tutti sono d’accordo su una cosa sola: poche crisi di governo avvenute in passato hanno avuto un esito così incerto come quella in corso in queste ore (insomma, la giornata potrebbe finire in maniere molto, molto differenti).

14.13 – Un punto importante: se alla fine del suo discorso Conte lascerà l’aula per andare al Quirinale non ci sarà dibattito in Senato e Conte con ogni probabilità si dimetterà immediatamente. Se invece Conte dovesse rimanere in aula per ascoltare le risposte al suo intervento, sostiene la maggior parte degli osservatori, significa probabilmente che c’è invece ancora uno spazio per trattative tra Lega e Movimento 5 Stelle.

14.07 – I senatori della Lega hanno appena terminato una riunione insieme al ministro Salvini e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Al termine della riunione il capogruppo Massimiliano Romeo ha detto che la Lega «non farà marce indietro», qualsiasi cosa significhi.

14.05 – Nel frattempo i dirigenti del Movimento 5 Stelle hanno passato la mattina a manifestare sostegno al presidente Conte. Il primo è stato il capo politico Luigi Di Maio, con un messaggio molto intimo su Facebook, ma quasi tutti i dirigenti e gli amministratori locali del Movimento hanno scritto su Facebook nelle ultime ore.

14.00 – Lo scenario ritenuto dagli osservatori più probabile, per il momento, è quello di un accordo PD-Movimento 5 Stelle. Tra ieri e oggi le posizioni dei principali dirigenti del partito su questa possibilità si sono un po’ chiarite. Il segretario del partito Nicola Zingaretti ha detto di essere interessato a partecipare soltanto a un governo «forte» che abbia l’obiettivo di arrivare in fondo alla legislatura. Matteo Renzi, principale leader della minoranza del partito, dice invece di preferire un governo «istituzionale» che si occupi essenzialmente della manovra autunnale e che termini relativamente presto.

13.55 – Tutti i partiti di opposizione, PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha fatto sapere che voteranno contro al governo se ci sarà un voto sulla fiducia. Il leader del PD hanno invece aperto alla possibilità di potersi accordare per formare un qualche tipo di governo con il Movimento 5 Stelle.

13.50 – Cosa succederà oggi

• Il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe iniziare in Senato alle 15. Nessuno sa con certezza cosa intenda dire. Fonti del suo staff hanno fatto sapere che elencherà i buoni risultati del suo governo, ma non è chiaro se intenda dimettersi o intraprendere altre mosse.

• Dopo il discorso i gruppi parlamentari avranno la possibilità di intervenire e presentare relazioni, mozioni che vanno approvate a maggioranza e che rappresentano indicazioni non vincolanti per il governo. Una di queste mozioni potrebbe riguardare la fiducia in Conte.

• Il ministro dell’Interno ha già fatto sapere che interverrà e la sua risposta a Conte sarà probabilmente uno dei momenti più importanti della giornata (molti sospettano che Salvini intenda compiere un ultimo tentativo di raggiungere una tregua con il Movimento 5 Stelle).

• Dopo il dibattito o addirittura al termine del suo discorso, Conte si recherà al Quirinale dove avrà un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo tutti i principali quotidiani presenterà le sue dimissioni, ma sono possibili anche altri scenari (in particolare se dovesse essere raggiunta una tregua con la Lega).

• Se Conte dovesse effettivamente presentare le sue dimissioni il presidente Mattarella annuncerà probabilmente l’inizio delle consultazioni, che potrebbero cominciare già domani.

