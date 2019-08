Le previsioni meteo per domani, domenica 18 agosto

Sarà una gran bella giornata d'estate

C’è poco da dire riguardo alle previsioni del tempo per domani, domenica 18 agosto: sarà una bella giornata estiva. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta Italia. Se siete catalogatori di nuvole e vi interessa vederne qualcuna, dovrete andare sulle Alpi, dove nel pomeriggio potrebbero esserci occasionali rovesci o temporali. Nelle regioni del centro e del sud potrebbero vedersi nubi alte e sottili o annuvolamenti poco significativi, ma di quelli che passano in fretta.

Le temperature minime aumenteranno un po’ nelle regioni del nord-est, lungo l’Adriatico, in Umbria, Sardegna, Molise e Campania. Le massime invece aumenteranno in gran parte del paese (in particolare nell’ovest della Sardegna) fatta eccezione per Liguria, pianura Padana e Toscana. Idratatevi e mettete la crema solare.

Le previsioni del tempo per Roma

A Roma le temperature oscilleranno tra i 20 e i 33°C.

Le previsioni del tempo per Milano

A Milano invece la temperatura minima prevista è 22°C, la massima 32°C.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.