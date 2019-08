Meteo: le previsioni per domani, Ferragosto

Dove pioverà e dove no l'unico giorno dell'anno che tutti vogliono passare all'aperto

Le previsioni del tempo per domani, Ferragosto, dicono che andrà bene quasi a tutti, tranne quelli che si troveranno in quell’area a cavallo tra Lombardia e Trentino Alto Adige, a ridosso delle Alpi. Perché chi si troverà lì qualche goccia di pioggia potrebbe incontrarla nel corso della giornata, dalla tarda mattinata in poi. A tutti gli altri, senza andare troppo per il sottile, andrà bene: è previsto tempo soleggiato o poco nuvoloso su tutta Italia, dalle coste all’entroterra, città comprese (per chi ci sarà rimasto).

Le temperature per il giorno di Ferragosto interessano solo a chi lo passerà in città, probabilmente, e la buona notizia è che le massime non dovrebbero superare i 32 o 33 gradi al Centro e al Sud e i 29 o 30 gradi al Nord.

Le previsioni del tempo per Ferragosto a Milano

Ci sarà il sole, più o meno, con temperature non superiori ai 30 gradi e che al momento di andare a letto saranno scese intorno ai 23 gradi. Bene, quindi, no?

Le previsioni del tempo per domani a Roma

Ci sarà il sole, senza più e senza meno. Farà anche più caldo che a Milano (ah-ah!), sia di giorno che di notte: ma siamo lì, dai.