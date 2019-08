La morte di Nadia Toffa

La nota conduttrice delle Iene aveva 40 anni ed era malata di cancro

È morta Nadia Toffa, conduttrice televisiva nota soprattutto per il suo lavoro alle Iene, famoso programma di Italia 1, che ha dato per primo la notizia. Toffa, che aveva 40 anni, era malata da tempo: nel dicembre del 2017 era stata ricoverata d’urgenza dopo essersi sentita male in una camera d’albergo, e a febbraio del 2018 aveva raccontato di avere avuto un tumore.

«In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia», aveva spiegato Nadia Toffa. «L’intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste. Ora è tutto finito: il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio». Successivamente Toffa era tornata a condurre le Iene, ma a ottobre del 2018 aveva raccontato in tv di aver avuto una ricaduta e di essere stata operata di nuovo.

Nadia Toffa, che era nata a Brescia, aveva iniziato a lavorare in televisione nel 2002, quando aveva 23 anni, per alcune emittenti locali della Lombardia. Nel 2009 aveva iniziato a lavorare per le Iene, innanzitutto come inviata. Nel 2014 era uscito un suo libro, Quando il gioco si fa duro, sulle dipendenze dai giochi d’azzardo; nel 2015 aveva vinto il Premio Ischia per il giornalismo televisivo. Dal 2016 era una conduttrice delle Iene. A gennaio del 2019 era stata nominata cittadina onoraria di Taranto, dopo che si era occupata a lungo dell’ILVA e dell’inquinamento in città.