Le previsioni meteo per domani, mercoledì 14 agosto

Farà bel tempo praticamente ovunque, con qualche eccezione

A differenza degli ultimi giorni, domani farà bello praticamente ovunque, così come a Ferragosto e il giorno ancora successivo. Si prevedono nuvole e pioggia soltanto nelle zone di montagna in Liguria ed Emilia-Romagna al Nord, mentre più a Sud potremmo trovare qualche nuvola in Toscana, Sardegna, Marche, Calabria e Basilicata. Attenzione al mare di Sardegna, per chi ci passerà il Ferragosto: nei prossimi giorni viene segnalato da molto mosso ad agitato.

Le previsioni meteo per Roma

Le previsioni meteo per Milano

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.