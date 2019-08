Alexander Albon sostituirà Pierre Gasly come seconda guida della Red Bull in Formula 1

La scuderia Red Bull di Formula 1 ha deciso di sostituire il suo secondo pilota, il francese Pierre Gasly, con Alexander Albon, pilota inglese della Toro Rosso, a partire dal Gran Premio del Belgio del primo settembre e per il resto del Campionato mondiale. Gasly viceversa prenderà il posto di Albon alla Toro Rosso. La Red Bull ha sostituito il suo secondo pilota dopo le evidenti difficoltà mostrate nella prima parte della stagione. In dodici Gran Premi disputati finora, Gasly ha infatti ottenuto soltanto 63 punti contro i 181 del suo compagno di squadra Max Verstappen, vincitore di due gare e principale avversario del campione del mondo in carica, Lewis Hamilton. Albon ha 23 anni — la stessa età di Gasly — ha origini thailandesi ed è un debuttante in Formula 1.