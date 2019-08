Meteo: le previsioni per domani, domenica 11 agosto

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Si fa presto, con le previsioni del tempo per domani: sulle Alpi e sulle prealpi ci saranno nuvole e, in certi casi, temporali, soprattutto di sera e soprattutto verso il Piemonte e la Valle d’Aosta. Nel resto d’Italia, invece, ci sarà bel tempo, cielo sereno e sole caldo. Le temperature massime sono date in aumento su Friuli Venezia Giulia e aree tirreniche.

Le previsioni meteo per Roma

Le previsioni meteo per Milano

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.