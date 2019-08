Le previsioni meteo per domani, venerdì 2 agosto

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per venerdì dicono che il brutto tempo isolato al Nord-Est, che c’è stato nei giorni scorsi, si estenderà in quasi tutto il Nord, soprattutto nella prima metà della giornata. Di mattina pioverà nel Trentino-Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Brescia e nel verbanese. Di pomeriggio peggiorerà anche nel bellunese e il cielo si coprirà anche nel resto della Lombardia, mentre di sera ci saranno schiarite in tutte queste zone e peggioramenti in Emilia-Romagna, a Venezia e a Torino. Di notte dovrebbe migliorare un po’ ovunque.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma venerdì non dovrebbe piovere, ma non ci sarà il solito bel tempo: ci sarà il cielo coperto fino alle 17, poi di sera si schiarirà. La temperatura massima sarà di 35 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

Venerdì a Milano ci sarà un tempo pessimo: il cielo rimarrà coperto fino a sera e ci sono buone probabilità che pioverà, soprattutto a metà mattinata. Inoltre le temperature saranno in netto calo: la massima non supererà i 27 gradi.