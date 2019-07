Le previsioni meteo per domani, martedì 30 luglio

Dove pioverà e dove no, che è quello che interessa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per martedì dicono che sarà sereno per tutto il giorno in tutta Italia, con l’eccezione di circoscritte zone del Nord dove pioverà per brevi tratti: in particolare, dovrebbe cominciare a piovere in Trentino verso sera e in Lombardia settentrionale di notte, in provincia di Sondrio. In tutte le altre regioni sarà sempre sereno con poche nuvole e con temperature nella norma: massime di 30-32 gradi e minime di 20-22.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano martedì sarà una bella giornata, senza nuvole e molto calda: la massima arriverà a 35 gradi, ma poi almeno di sera scenderà intorno a 27.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì ci saranno condizioni meteo praticamente identiche a quelle di Milano.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.