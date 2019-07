Le previsioni meteo per domani, sabato 27 luglio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa quasi a tutti

La certezza di non vivere tempi normali, dal punto di vista climatico, deriva anche da cambiamenti strambi e repentini come quelli in arrivo: dopo aver fatto un caldo infernale per tutta la settimana, sabato e domenica ci sarà un brusco calo di temperature, con differenze rispetto ai giorni scorsi anche di più di dieci gradi, e ci sarà brutto tempo in molte parti del Nord e Centro Italia. In particolare, di pomeriggio pioverà in Valle d’Aosta, nel verbanese, nel milanese, in Trentino, in Friuli Venezia Giulia e in Toscana, poi di sera peggiorerà anche in Umbria e in Emilia-Romagna. Sarà brutto tempo in queste zone anche di notte.

Le temperature, come dicevamo, caleranno molto: in molte zone le massime non supereranno neanche i 30 gradi, mentre le minime saranno tra i 20 e i 25 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato sarà nuvoloso, ma non pioverà.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sabato sarà una giornata brutta e piovosa da mattina a sera, ma almeno non farà caldo.