Le previsioni meteo per domani, venerdì 26 luglio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per venerdì dicono che sarà l’ennesima giornata da “caldo record”, come dicono quelli. In realtà le temperature saranno elevate soprattutto al Nord e in alcune parti del Centro, mentre nelle regioni del Sud le massime non supereranno i 32/33 gradi. Al Nord farà più caldo ma non ci sarà bel tempo ovunque: di mattina e di pomeriggio ci saranno piogge in Piemonte, in Lombardia e in Trentino-Alto Adige e in Veneto, ma solo all’estremo nord di queste regioni. Di sera pioverà in Valle d’Aosta, di notte invece è prevista pioggia a Torino, in Trentino-Alto Adige e al confine con la Slovenia, in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo per Milano

Milanesi, dovrete resistere fino a sabato, cioè quando le temperature torneranno a un livello sopportabile. Venerdì invece sarà un’altra torrida giornata.

Le previsioni meteo per Roma

Anche a Roma farà caldo e non ci sarà neanche l’ombra di una nuvola.