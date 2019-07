Meteo: le previsioni per domani, giovedì 25 luglio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per giovedì dicono che sarà un’altra giornata afosa, calda, soleggiata in gran parte d’Italia ma con nuvolosità sparse al Nord. Ci saranno probabilmente piogge in Trentino-Alto Adige, di sera, e nel verbanese settentrionale, di pomeriggio, ma se non abitate in queste zone, dove peraltro farà meno caldo, non avrete scampo dal caldo, salito di nuovo ai livelli dello scorso giugno (quello più caldo mai registrato, per intenderci). Forse pioverà anche al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, nel pomeriggio.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì ci sarà un’altra giornata soleggiata, calda e con poche nuvole.

Le previsioni meteo per Milano

Le condizioni meteo di giovedì, a Milano, saranno quanto di peggio ci può essere in estate: temperature molto alte (massima a 38 gradi, 31 gradi alle 23) e cielo coperto, con quella luce grigiastra e quasi totale assenza di vento.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.