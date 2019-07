Il tabellone della Coppa Italia 2019/20

Il torneo inizierà ad agosto con le partite dei primi tre turni eliminatori: per vedere le prime otto squadre di Serie A bisognerà aspettare gennaio

Il tabellone della nuova edizione della Coppa Italia, la coppa nazionale del campionato di calcio italiano, è stato sorteggiato lunedì a Milano nella sede della Lega Serie A. Il torneo inizierà il 4 agosto con le partite del primo turno e si concluderà con la finale il 13 maggio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. Parteciperanno complessivamente 78 squadre: tutte quelle della Serie A e tutte quelle della Serie B, più 27 club provenienti dalla Serie C e 9 società dilettantistiche. La squadra detentrice della Coppa Italia è la Lazio.

Nel primo turno del 4 agosto si affronteranno le squadre dilettanti e quelle di Serie C. Con il proseguimento del torneo entreranno nel tabellone anche le squadre di Serie B e Serie A. I primi club di Serie A entreranno in gioco nel terzo turno, che si disputerà il 18 agosto. Le prime otto classificate, invece, inizieranno il torneo dagli ottavi di finale. I derby di Milano e Roma potranno essere disputati soltanto in finale, mentre quello di Torino potrebbe essere una delle due semifinali.