Tra venerdì e sabato ci sono stati 4 sbarchi tra Lampedusa e Siculiana: sono arrivati circa 130 migranti

Tra venerdì e sabato circa 130 migranti sono arrivati in Sicilia grazie a quattro imbarcazioni di piccole dimensioni, cioè in quattro di quelli che vengono definiti “sbarchi fantasma”. Tre di questi sbarchi sono avvenuti a Lampedusa, uno a Siculiana, in provincia di Agrigento. Il primo sbarco è avvenuto a Lampedusa intorno alla mezzanotte di venerdì, quando sono arrivate 5 persone. Nella mattinata sono state seguite da 44 o 45 altri migranti (Ansa e Repubblica danno numeri leggermente diversi), di origine tunisina: sono stati soccorsi a largo dell’isola da una motovedetta della capitaneria di porto; tra loro c’erano 20 minorenni, di cui 8 non accompagnati. Un terzo gruppo di 29 migranti – quindici uomini, undici donne e tre minorenni – è arrivato al largo di Lampedusa sabato ed è stato soccorso dalla Guardia Costiera.

Per quanto riguarda lo sbarco a Siculiana, avvenuto nella mattinata di venerdì su una spiaggia dov’erano presenti vari bagnanti, non si sa con precisione quante persone abbia coinvolto perché i migranti sono arrivati autonomamente, e dopodiché si sono allontanati prima dell’arrivo dei carabinieri. 33 di loro sono stati successivamente rintracciati; sono perlopiù tunisini e algerini.