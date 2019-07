Le previsioni meteo per domani, domenica 21 luglio

Le temperature massime si alzeranno dappertutto e non ci sarà molto da preoccuparsi per i temporali estivi

Se avete scelto questo weekend per andare al mare (o ci siete già) è stata una buona scelta: le previsioni meteo dicono che domani, dopo il bel tempo di oggi, il cielo sarà soleggiato su quasi tutte le coste italiane per quasi tutto il giorno, anche se può darsi che in Liguria non vi sembrerà così di prima mattina. Mettetevi la crema solare. Potrebbe invece piovere su chi è andato in montagna al nord, ma si tratterà di temporali estivi. Le temperature massime aumenteranno in tutta Italia e particolarmente in Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, come nel resto del nord, il cielo sarà nuvoloso per parte della giornata, ma farà comunque caldo: nel pomeriggio si arriverà ai 36°C.

Le previsioni meteo per Roma

Le previsioni del tempo per Roma sono migliori di quelle per Milano: farà un po’ meno caldo – anche se comunque vi consigliamo di stare al fresco dopo pranzo – e ci sarà un gran sole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.