Le previsioni meteo per domani, lunedì 15 luglio

Dove pioverà e dove no, che è quello che interessa più o meno a tutti

Domani è lunedì, quindi nella maggior parte della penisola ci sarà un tempo da lunedì. Alla mattina pioverà ininterrottamente al Centro e al Nord, mentre le regioni del Sud (a parte la Calabria) saranno risparmiate dalla pioggia, ma non dalle nuvole. Le isole potranno contare sul sole, invece.

Al pomeriggio le cose migliorano un po’ al Centro e al Nordest, ma peggiorano al Sud e in Sicilia. In serata la pioggia resisterà solo in Liguria, a nord della Toscana, in Sicilia e sulla costa marchigiana. In serata il cielo sarà un po’ più sereno a Nord, ma la pioggia arriverà in modo più stabile su Campania, Basilicata e Calabria. Ma il lunedì sarà finito.



Le previsioni meteo per Milano

A Milano domani pioverà praticamente tutto il giorno: smetterà attorno alle 17, giusto per farvi uscire dal lavoro segna bagnarvi troppo. Le temperature si abbassano notevolmente, ma almeno poi si dorme bene, come dicevano le nonne.



Le previsioni meteo per Roma

A Roma andrà meglio che a Milano, nel senso che non pioverà: ma sarà comunque nuvoloso tutto il giorno, e anche se le temperature sono un po’ meno aggressive di quelle delle scorse settimane, i 31 gradi si raggiungeranno comunque. In serata va meglio, ma portatevi un ombrello comunque, per sicurezza.



***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.