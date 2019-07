Le previsioni meteo per domani, sabato 13 luglio

Dove pioverà e dove no, che è quello che interessa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per sabato dicono che saranno in pochi a potersi godere il weekend al mare: in larga parte del Centro Italia ci saranno piogge e temporali, eccetto in Toscana. La protezione civile non ha segnalato particolari allerte per sabato, ma dice che le piogge al Centro saranno consistenti. Di mattina e di pomeriggio pioverà anche sulla costa dell’Emilia-Romagna e nel Nord-Est, ma saranno piogge più deboli.

Di sera il brutto tempo si sposterà verso Sud: pioverà in Abruzzo, Campania, Puglia e basso Lazio. Di notte invece continuerà a piovere solo in Puglia e lungo il confine tra Lombardia e Veneto.

Le previsioni meteo per Milano

Sabato a Milano sarà una giornata molto bella, con temperature che tornano un po’ sopra i 30 gradi nelle ore più calde.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato ci potrebbero essere piogge brevi a metà giornata, ma poi nelle ore restanti sarà soleggiato o poco nuvoloso. La massima non andrà oltre i 30 gradi.